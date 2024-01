Calcio | Supercoppa La Penna e Marchetti arbitri semifinali

Giovedì in programma Napoli - Fiorentina, venerdì Inter - Lazio ROMA - Designati gli arbitri delle due semifinali dellaItaliana in programma a Riyadh. Federico La Penna della sezione di Roma dirigerà giovedì 18 alle 20 italiane Napoli - Fiorentina, coadiuvato dagli assistenti di linea Tegoni e Bresmes, dal ...Designazioni un po' a sorpresa da parte di Rocchi per la final four diche vedrà le semifinali giovedì e venerdì in Arabia e la finale lunedì (gare sempre alle 20, diretta su Canale 5). Non ci sono i big come Orsato, Doveri o Maresca e spicca la promozione di ...Perché non ripensare a Paolo Casarin come capo degli arbitri”. “Mancini Non so a cosa possa portare questo atteggiamento, sicuramente è negativo per il calcio, per chi lo vede e per chi lo compra.Sono stati resi noti gli arbitri delle due semifinali della Supercoppa Italiana che si svolgerà da giovedì a Riad, ib Arabia Saudita.