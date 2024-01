Calcio italiano in lutto | il campione muore a 25 anni

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Busalla e l’intera comunità calcistica della Vallescrivia sono affranti per la repentina perdita di Federico Garrè, nato nel 1998, precedentemente in campo con Sampdoria, Sestri Levante, Busalla, Serra Riccò e Crocefieschi. La sua prematura scomparsa è avvenuta sabato. Questo è il tributo condiviso sulla pagina Facebook del Busalla. È con il cuore pesante che diciamo addio a Federico, un compagno di squadra straordinario che non giocava più con noi da due. Sebbene il tempo abbia separato il suo percorso dal campo, il suo impatto sul nostro club e nelle nostre vite è indelebile. Federico portava con sé un sorriso contagioso e una passione per ilche ci ha arricchito per. Anche se non indossava più la maglia, la sua presenza era sentita in ogni partita, in ...