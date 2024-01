Calcio | ex giocatori Lazio a Eriksson | ' forza mister | non mollare'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - Qualche giorno fa l'ex allenatore dellaSven-Goranha reso pubblico di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Nicolò De Devitiis de 'Le Iene' si è recato in Svezia per consegnargli un video messaggio di alcunidella, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “non!”. Inoltre, la Iena per far riassaporare il ricordo di Roma e della sua squadra, ha portato in casagli ingredienti per cucinare insieme la carbonara.

