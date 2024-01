Calcio | Empoli | ufficiale l' esonero di Andreazzoli**

Leggi su liberoquotidiano

15 gen. - (Adnkronos) - E' ufficiale l'esonero dell'allenatore Aurelio Andreazzoli da parte dell'Empoli. A dare l'annuncio il club toscano in una nota. "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici. A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale". In pole position per la sostituzione c'è Davide Nicola, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore.