Calcio | Arabia Saudita Mancini ' In tre hanno detto no a nazionale'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Vigilia calda in vista del debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman DOHA (QATAR) - Vigilia calda in casa. Domani i Green Falcons fanno il debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman e il ct ...

Vigilia calda in vista del debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman DOHA (QATAR) - Vigilia calda in casaSaudita. Domani i Green Falcons fanno il debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman e il ct Roberto Mancini svela che tre calciatori sono rimasti fuori dai convocati per loro scelta. Il riferimento ...Situazione atipica per Roberto Mancini con l'Saudita . Tre giocatori hanno rifiutato la convocazione in nazionale per la Coppa d'Asia . A raccontarlo è stato lo stesso ct nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio contro ...Vigilia calda in vista del debutto in Coppa d'Asia contro l'Oman DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Vigilia calda in casa Arabia Saudita. Domani i ...La Fiorentina è una delle quattro squadre che parteciperanno alla fase finale della Supercoppa, di seguito il programma del club Viola.