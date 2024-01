Calcio | Allegri | ' Chiesa e Yildiz possono coesistere ma non ora | più avanti si vedrà'

"Chiesa non sarà convocato: il ginocchio va meglio e non è niente di preoccupante, se tutto va bene torna martedì per il Sassuolo in campionato": il ... (247.libero)

L'avversario di turno, però, sarà la Juventus di Max, già sconfitta all'andata (4 - 2 al Mapei),. Non una trasferta semplice che Alessio Dionisi , tecnico degli emiliani, ha voluto presentare ...C on Henderson, che tutti alla Continassa (incluso) considerano un campionissimo, giovani come Miretti, Nicolussi Caviglia e Nonge vedrebbero però molto di meno il campo. E allora eccoci alla ...Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l'importanza della gara di domani, anche perché all'andata abbiamo preso quattro gol. Loro hanno qualità nei singoli e ...Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "Rabiot sta bene, è recuperato così come Chiesa, che sarà a disposizione. Chi viene in panchina sarà determinante. Domani valuterò se Rabiot giocherà dal primo minuto o ...