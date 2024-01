Calcio | a Guardiola il premio di The best Fifa men' s coach

Il tecnico del Manchester City, intervenuto in collegamento in occasione dell'evento "My name is Luca. Ballata per Vialli ", ricorda l'ex giocatore (golssip)

Pepha vinto il premio di the best Fifa Men's coach che si assegna questa sera a Londra. Il ... Come miglior allenatore per ilfemminile è stata premiata Sarina Wiegman (Inghilterra). . ...... Pep(Manchester City) e Simone Inzaghi (Inter). I tre finalisti sono stati selezionati ... capitani di squadre nazionali maschili, giornalisti die tifosi che hanno votato sul sito ...Milan Skriniar, in qualità di capitano della Slovacchia ha contribuito alla votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare per i The ...A Londra si assegnano i riconoscimenti della passata stagione: lo spagnolo è stato nominato "Best Men's Coach" battendo Spalletti ed il collega nerazzurro ...