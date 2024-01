Calciatore israeliano dedica il gol agli ostaggi catturati da Hamas | dovrà lasciare la Turchia video

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le autorità turche hanno rilasciato ilSagiv Jehezkel che era stato arrestato dopo aver festeggiato un gol in una partita del campionato turco. Secondo i media locali, nelle prossime ore dovrebbe far rientro in patria, su un volo privato messo a disposizione dallo stesso governo. Jehezkel aveva mostrato il braccio con una fasciatura, davanti alle telecamere, dopo aver segnato un gol al 68?. Colpevole di avere citato gliisraeliani nelle mani diSul suo braccio, scritte a mano in inglese, c’erano le parole “100 giorni”, la data del 7 ottobre e una stella di David. La procura turca ha avviato un’indagine contro ilcon l’accusa di “incitamento all’odio e all’ostilità”, ha detto il ministro della ...

Itamar Ben - Gvir ha rivolto dure parole alla Turchia dopo l'arresto (poi c'è stato il rilascio a cui farà seguito l'espulsione dal paese) del calciatore israeliano Sagiv Yehezkel. In Iran ancora impiccagioni mentre il mondo è distratto dalla guerra di Israele contro Hamas. Collegamento con Mariano Giustino da ... L'arresto in Turchia del calciatore israeliano Sagiv Yehezkel. Aveva festeggiato un gol ricordando la strage di Hamas in Israele del 7 ottobre. E per questo era stato arrestato dalle autorità turche. Poi però il calciatore israeliano è stato rilasciato.