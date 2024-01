Calciatore israeliano arrestato e poi rilasciato in Turchia per l’esultanza con un messaggio sulla guerra a Gaza | “Era per gli ostaggi”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) IlSagiv Jehezkel dell’Antalyaspor è stato posto in stato di fermo e poidalle autorità turche in attesa del processo per aver mostrato unIsraele-durante una partita del campionato turco. Dopo aver segnato un gol contro il Trabzonspor ha mostrato la scritta “100 giorni“, la data del 7 ottobre e una stella di David su una fasciatura al polso sinistro. Poi ha spiegato che la sua esultanza si riferiva al numero di giorni passati in mano ad Hamas da parte degliisraeliani. Sul sito ufficiale l’Antalyaspor, la squadra del, afferma che Jehezkel ha agito contro i valori nazionali. “La procura ha avviato un’indagine sul giocatore con l’accusa di incitamento del ...

Il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel è stato arrestato in Turchia dopo aver mostra to un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza ... (open.online)

(Adnkronos) – Un calciatore israeliano è stato arrestato , e poco dopo rilasciato, in Turchia per aver mostrato, durante una partita, un messaggio ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un calciatore israeliano è stato arrestato , e poco dopo rilasciato, in Turchia per aver mostrato, durante una partita, un messaggio ... ()

Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Un calciatore israeliano è stato arrestato , e poco dopo rilasciato, in Turchia per aver mostrato, ... (dayitalianews)

L'episodio in Turchia, la polemica in Inghilterra Una squadra turca ha aperto un'indagine disciplinare nei confronti di un altroper avere postato a sua volta sui social un ...Unè stato arrestato, e poco dopo rilasciato, in Turchia per aver mostrato, durante una partita, un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Hamas. Lo riferiscono i media turchi.Il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza è giunto al giorno 101, strage di civili: il bilancio di morti e feriti ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Frosinone e nell'elenco figura per la prima volta El Bilal Toure, attacca ...