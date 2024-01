Calabria | il governatore Occhiuto coinvolto in un incidente | la sua assistente in prognosi riservata | lui ha una spalla lussata

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il presidente dellaRobertoè rimastodomenica in unstradale sull’autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia mentre viaggiava da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale di Forza Italia. Dalle prime indicazioni, sembra che l’auto abbia perso aderenza finendo contro un muretto che delimita la strada. Sul luogo dell’sono arrivate una eliambulanza e un’ambulanza da Vibo Valentia che hanno portato i presenti a bordo dell’auto – l’autista, il presidente, suo figlio e una sua collaboratrice – all’ospedale di Catanzaro per gli accertamenti. Da quanto ha comunicato lo staff dopo l’sta bene, ha “una lussazione allasinistra e qualche contusione”. Invece la sua ...

Il presidente Roberto Occhiuto sta bene. Ha riposato durante la notte e viene confermata la diagnosi fatta dai medici nella serata di ieri: ilha una lussazione alla spalla sinistra e qualche contusione. La sua segretaria particolare, Veronica Rigoni, dopo l'operazione di ieri sera, ha passato una nottata tranquilla. I parametri ...... ex assessore a Napoli è attualmente nello staff della Regione Campania su nomina del... Ci sono poi Sebastiano Romeo , ex consigliere della Regione ine candidato a segretario ...Per il presidente della Regione confermata la lussazione alla spalla sinistra. Parametri normali per la segretaria che resta in prognosi riservata ...CATANZARO (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sta bene dopo l'incidente stradale verificatosi ieri sulla A2 a ...