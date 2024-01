Buoni fruttiferi postali che scadono nel 2024 | attenzione alla data | c’è il rischio di perdere tutto

In tema di Buoni fruttiferi Posta li le alternative non mancano ma una, in particolare, merita grande attenzione. Scopriamola insieme. In molti ... (informazioneoggi)

Non rientrano più nel calcolo Isee Btp epostali. Non devono, invece, essere considerati ai fini del calcolo Isee 2024 i contratti di assicurazione sulla vita misti per i quali al 31 ...... in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti e dei libretti di risparmio attivi/estinti nel corso dell'anno 2022, il valore nominale deiPostali (cartacei e ...Nota INPS: niente esclusione dal calcolo ISEE per titoli di Stato e Buoni Postali senza una modifica al Regolamento: in DSU 2024 si conteggiano ancora.Tre strade per pensare in anticipo al loro futuro, impiegando un capitale o accumulando piccole somme ogni mese ...