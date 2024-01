Bufera sul Pd nell’inchiesta napoletana su appalti e mazzette

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuovagiudiziaria sulla politica, col Pd investito in pieno. Sono 11 le misure cautelari eseguite oggi da polizia e guardia di finanza, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di presunteper glial Rione Terra di Pozzuoli. In carcere sono finiti Nicola Oddati, ex responsabile dell’organizzazione del Partito Democratico (all’epoca dei fatti commissario della federazione di Taranto), Vincenzo Figliolia, ex sindaco di Pozzuoli, Giorgio Palmucci, ex presidente di Enit e componente della commissione di gara e l’imprenditore Salvatore Musella. Ai domiciliari due stretti collaboratori di Musella: Salvatore Della Corte e Gianluca Flaminio. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Luciano Santoro (ex consigliere provinciale dem di Taranto), Sebastiano Romeo ...