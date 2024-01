Bruno Barbieri 4 Hotel a Marrakech | streaming e vincitore

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La prima puntata della sesta stagione di 4conè stata trasmessa in prima tv su Sky il 18 maggio 2023 e in chiaro su Tv8 lunedì 15 gennaio 2024. L’episodio ha avuto luogo a, in Marocco, rappresentando così il primo storico sconfinamento fuori d’Italia. A concorrere per il premio di migliore albergo della città sono stati il Riad Golfame, il Riad El Arco, il Riad K e il Riad Les Ammonites. Il sistema di voto, come in ogni programma di questo format collaudatissimo (ad esempio 4 Ristoranti di Alessandro Borghese) è un classico: ogni albergatore viene valutato dagli altri concorrenti, che hanno soggiornato una notte da lui. Ciascuno esprimerà un giudizio (da 1 a 10), su location, camera, servizi, prezzo e dal 2022 anche la colazione. A questi voti andrà poi aggiunto quello decisivo del ...