Brooklyn Beckham ha un debole per queste scarpe Ed è il primo al mondo a indossarle

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Vi aspettereste mai che il figlio di David, il maggiore, non sia interessato al calcio? Forse no, ma forse anche sì dato che suo padre è un'icona di stile e un fenomeno sul campo. Così lui, ha intelligentemente capito che la vita può offrire molte altre opportunità di realizzazione e divertimento oltre a quella di rischiare di vivere con l'ingombrante peso del genitore fuoriclasse sulle spalle e magari di essere etichettato come nepo baby restando seduto sulla panchina di una squadra, seppur blasonata, di Premier League. Così dopo solo un anno di contratto con l'Arsenal F.C. a 15 anni si è diviso tra la carriera di modello, dato che i geni glielo hanno permesso, e fotografo, frequentando la Parson's School of Design, presso The New School, e facendo da assistente anche un maestro della fotografia come Rankin. L'abbiamo incontrato ...