Brian Cox aperto alla possibilità di un film su Succession

(Di lunedì 15 gennaio 2024)Cox ha dichiarato che, dopo la fine della quarta stagione di, sarebbe disposto a tornare a recitare nel ruolo dello spietato Logan per unse gli venisse chiesto dal creatore dello show e se la sceneggiatura fosse sensata, chiaramente. Ha, invece, bocciato l’idea di uno spin off sul personaggio di Greg ritenendo l’idea inutile. In una recente intervista presso Variety lo scorso sabato durante il party post BAFTA,Cox ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti sulla serie die sulladi undedicato al personaggio di Logan, che lui interpreta. Non è stato ufficializzato nulla, considerando il finale dell’ultima stagione si pensa che eventualmente sarebbe un prequel, ma Cox ha avuto modo di dire: “Vedremo. Se è ...

Il completo all'asta Kieran Culkin ha vinto il Golden Globe come Migliore attore in una serie televisiva drammatica , superando i colleghi di Successione Jeremy Strong ( FOTO ), Dominic ...... Beef Dahmer - Monster Daisy Jones & The six Fleishman is in the trouble Obi - Wan Kenobi Miglior attore drammatico: Jeff Bridges (The Old Man )( Succession) Kieran Culkin ( Succession) ...Nuovo story trailer per il videogioco picchiaduro Tekken 8 in uscita il 26 gennaio presentato dall'attore britannico Brian Cox.Dopo l'uscita di Tekken 8 e a trent'anni di distanza dal primo titolo della saga picchiaduro molti avranno le idee confuse. Le vicende dei ...