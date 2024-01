Bortone fiera antifascista | Bernardini de Pace insofferente Meloni tace ' per convenienza'

È diventato virale il video del botta e risposta tra Serenae l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace andato in ...'Io parlavo di una condanna non penale, ma etica', afferma. 'Ognuno è libero di condannare ... 'No io sono antifascista, e sono. Sono libera perché antifascista'. Il video del prolungato ...Un esemplare femmina di pinguino della specie Gentoo, che di solito ha un piumaggio quasi del tutto nero, è stato avvistato e ripreso nei pressi della base di ricerca Gabriel González Videla a Waterbo ...Durante la puntata di «Viva Rai 2» di questa mattina, lunedì 15 gennaio, Fiorello ha video-telefonato Amadeus, direttore artistico del prossimo Sanremo. Il conduttore del festival ha mostrato in diret ...