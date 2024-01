Borse Ue in rosso senza il faro di Wall Street | Milano chiude a -0 | 47% Gas sotto 30 euro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Gas naturale ai minimi da agosto in vista di temperature in risalita. Cina lascia a sorpresa i tassi invariati. La Germania finisce in recessione.stabile1,1 dollari. Il petrolio rallenta la corsa.ferma per il Martin Luther King Day

In calo anche Wall Street con Boeing ancora in ribasso. L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per ... (ilsole24ore)

Seduta negativa per leeuropee, Piazza Affari compresa, in una giornata senza grandi spunti in mancanza di ... InDe' Longhi , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%. Spicca la ...Dopo un avvio equilibrato leeuropee archiviano la prima seduta della settimana, che vede al centro l'avvio dei lavori del ... Inanche A2a ( - 1,88%): il Comune di Milano ha aperto alla ...Non è ancora un teatro di guerra, ma il Mar Rosso ne assume sempre di più le sembianze. Gli Houthi, in nome della loro crociata per i palestinesi di Gaza, hanno colpito con un ...Ultim'ora News In controtendenza con il resto della settimana, le borse europee chiudono la seduta in rialzo, anche se lontane dai massimi di giornata (+0,7% il Ftse Mib, +0,8% il Dax, +0,9% il Cac 40 ...