Borse Ue deboli | riflettori su Davos Il gas torna sotto quota 30 euro al mwh

In calo anche la Borsa americana: l’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’inflazione americana previsti per questa settimana per capire ... (ilsole24ore)

.... Gas naturale scambiato in forte ribasso ad Amsterdam ( - 7,25%) a 29,67 dollari al barile. Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è ...Seduta interlocutoria a Piazza Affari , mentre si muovonole principalieuropee, orfane oggi dell'indicazione di Wall Street che rimarrà chiusa per il Martin Luther King Day. Il focus degli investitori resta concentrato sulle trimestrali ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue in lieve calo, tra borse europee fiacche, senza spunti di rilievo in mancanza della guida di Wall Street oggi chiusa per le celebrazione del Martin Luther ...Le borse europee sono deboli, con la Germania in recessione per la prima volta dopo la pandemia da Covid-19. Milano e Madrid cedono lo 0,1%, mentre Parigi, Francoforte e Londra fanno peggio. Tensione ...