Borriello | “Il Milan può rientrare nella corsa scudetto | ecco perché”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Marco, ex attaccante rossonero, ha parlato della sua ex squadra alò termine di-Roma. Le sue parole

Marco Borriello , ex attaccante del Milan , ha alla Bobo Vieri Talk Show della sua esperienza alla Juventus con Antonio Conte in panchina (pianetamilan)

È bastata una frase a Marco Borriello per far scatenare i social : " Il Milan non ha fatto un gran mercato. Ha la squadra dell'anno scorso . Potrebbe ... (247.libero)

È bastata una frase a Marcoper far scatenare i social: " Ilnon ha fatto un gran mercato. Ha la squadra dell'anno scorso . Potrebbe anche stare tra le prime due ma l'Inter sta spaccando il campionato e la Juve ...Di seguito la classifica completa CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE 20) MARCOVenduto alper 11,75 milioni estate 2008 19) ANDREA CAMBIASO Venduto alla Juventus per 12,85 ...L'ex calciatore Marco Borriello ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la lotta scudetto tra Juventus e Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "Cosa ti fa dire che la Juventus può vincere lo scudettoDagli studi di Dazn, Marco Borriello si è espresso così in merito alla lotta scudetto di quest’anno tra Inter e Juve e su Lautaro Martinez. THURAM E GIROUD – «Da Thuram un tacco come quello ce lo ...