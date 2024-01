Boom per La signora in giallo | strana coincidenza in tv | cosa c' è dietro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) CHI SALE (“Lain”) Nella settimana della probabile riapertura del processo di Olindo e Rosa, dovuta all'ostinazione di un magistrato come Cuno Tarfusser, tutti gli indicatori sociali registrano un vistoso calo reputazionale del cosiddetto percepito della “Giurisdizione” intesa come amministrazione delle norme che portano alle sentenze dei tribunali. A colpire l'opinione pubblica è quella sensazione sgradevole di fragilità di alcune indagini e paradossalmente le nuove tecnologie non colmano dubbi e perplessità. OmnicomMediaGroup segnala un concomitante (casuale?)d'ascolti dei vecchi polizieschi decisamente più rudimentali nella declinazione delle inchieste. Il detective Poirot, esperto nell'interpretare parole e atteggiamenti dei testimoni, sabato sera su Top Crime ha raggiunto 500mila spettatori. La ...

Partita la caccia al biglietto per assistere alla prima di Messi in reparto (di nuovo) con Suarez : boom di vendite per l' Inter Miami (itasportpress)

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi E’ stata in silenzio per quasi un anno. Ma possiamo annunciarvi che, adesso, ad un anno esatto dalla ... (davidemaggio)

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi E’ stata in silenzio per quasi un anno. Ma possiamo annunciarvi che, adesso, ad un anno esatto dalla ... (davidemaggio)

La transizione dalla scuola al mondo del lavoro è un momento cruciale e spesso fonte di ansia per molti studenti . In questo contesto, emerge ... (orizzontescuola)

Nel 2021, in piena pandemia, l’autorevole quotidiano La Stampa, titolava: “ boom nella vendita di sex toy in Italia (+148%) nell’anno dell’emergenza ... (laprimapagina)

quanto riguarda le abitazioni unifamiliari, sono 240.441 i progetti approvati, con una percentuale di realizzazione del 94,6%. In aggiunta, le unità immobiliari indipendenti contano 116.128 ...... solocitarne due esempi. L'amore felice ma soprattutto quello tormentato la fanno ancora da ... Parla d'amore anche 'Click!' di Rose Villain. Così come 'L'amore in bocca' dei Santi Francesi, ...Nei progetti della Nasa l’X-59 dovrebbe servire a raccogliere dati per riportare i voli oltre la velocità del suono anche nelle rotte civili ...Come sono le canzoni di Sanremo 2024 Le abbiamo ascoltate in anteprima. Ecco le prime impressioni e le pagelle ...