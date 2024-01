Bonus viaggi d’istruzione | tutto quello che c’è da sapere | a chi spetta e come fare domanda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Isono al centro della nuova Legge di Bilancio: la manovra economica tiene conto anche dell’ISEE. I dettagli. La nuova Legge di Bilancio va di pari passo con i criteri dell’ADI. L’assegno d’inclusione prevede un sostegno ai meno abbienti e a coloro che sono impossibilitati a lavorare. La nuova procedura di sostegno è attiva a partire dal mese di gennaio. I primi importi in tal senso sono stati addebitati già dalla prima metà del mese corrente a chi aveva fatto richiesta a partire dallo scorso 18 dicembre. Un modo per far avere i primi introiti senza ulteriori attese ai richiedenti. Per coloro che invece inoltrano laa partire da gennaio ci vorrà circa un mese di attesa affinché tutte le procedure si regolarizzino al fine di permettere l’accredito di denaro. Sembra esserechiaro e ...