Bonus gite scolastiche | via alle domande - Fino a 150 euro di contributo agli studenti meno abbienti

Bonus gite scolastiche : il nuovo governo ha previsto nuovi aiuti per il settore scolastico e per le famiglie in difficoltà economiche con ... (lanotiziagiornale)

Come funziona il: modalità di erogazione e requisiti d'accesso Dal punto di vista operativo, la misura si tradurrà in uno 'sconto' sulla quota prevista per i viaggi di medio - lungo ......a 40mila euroAffitti per morosità con ISEE di 7mila euro Riduzione tasse scolastiche con ISEE basso Conto corrente gratuito con ISEE bassolibri per famiglie con ISEE bassi...