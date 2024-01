‘Boars Free Night’ | ingresso gratuito al ‘Palatedeschi’ per il match contro Molfetta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara al turno infrasettimanale di mercoledì 17 alle 20:30la capolista Virtus, sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Il recente momento negativo della Miwa sarà motivo di voglia di rivalsa per i Boars, che vorranno preparare al meglio il prossimo impegno per mettere in difficoltà la squadra di coach Carolillo e ritornare alla vittoria, che manca ormai da cinque giornate. La Virtus, attualmente prima in classifica con quattro punti di vantaggio su Angri, ha dimostrato lungo il corso della stagione di essere la squadra da battere e può vantare un record di 14 vittorie al fronte di sole due sconfitte, rimediateCorato e Lucera. A trascinare il roster biancoblu troviamo ...