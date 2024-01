Blue Monday | il giorno più triste dell’anno tra scienza e marketing

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 gennaio 2024) 15 gennaio 2024- Se è sempre vero che i Lunedì non ci trovano mai contenti,- vuoi perché anche questa volta il weekend è durato troppo poco e la sveglia lavorativa ci spezza il sonno- oggi è un po’ più vero del normale: siamo arrivati al, ilpiù. Guardiamo da vicino la faccenda: più che di calcolo e di perfetta stima dellazza nella popolazione- si può davvero calcolare lazza?- qui la depressione è diventata, purtroppo, una faccenda di. Un’equazione o una pseudo-equazione? Qualcuno, in realtà, un calcolo lo fece realmente: si tratta di Cliff Arnall e siamo nel 2005. Arnall prende in considerazione una serie di variabili, come il meteo, la lontananza delle feste Natalizie, il decadimento ...