Biscotti alle mandorle senza farina 00 e con poco zucchero Li prepari in 5 minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 gennaio 2024)di frumento: leggerissimi e golosi! Hanno pochissimo, molto meno di quello previsto in qualsiasi ricetta a base di pasta di, questi dolcetti. Appena 60 grammi! Sono rustici e invitanti e non contengono glutine. Per realizzarli, bisogna utilizzare ladi. Ovviamente è possibile reperirla facilmente in qualsiasi supermercato grande o piccolo che sia, ma se vogliamo, possiamo prepararla in casa, risparmiando parecchio. Se partiamo dsgusciate e non acquistiamo quelle già pelate, dobbiamo prima immergerle in acqua tiepida per un’ora almeno. Trascorso questo tempo scoliamole e sfreghiamole con i polpastrelli per spellarle. Ora ...