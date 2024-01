Birmingham City vs Hull City – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 gennaio 2024) In lotta per l’onore di affrontare il Leicester, leader del campionato, nel quarto turno, ilaccoglierà l’al St Andrew’s per il replay del terzo turno di FA Cup martedì 16 gennaio sera. L’ultima volta i Blues hanno avuto bisogno di un colpo all’ultimo respiro per spartirsi il bottino con lo Swansea, mentre i Tigers hanno continuato a perdere in casa contro il Norwich. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs ...