Bill & Ted | Alex Winter | Abbiamo iniziato a scrivere il quarto film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sembra che non passeranno altri 30 anni prima della prossima avventura die Ted. Secondo quanto dichiarato danel corso di un'intervista al Sarah O'Connell Show, Ed Solomon e Chris Matheson stanno scrivendo undella serie; Ted. Nell'intervista,ha rivelato che c'è ancora tempo per un potenzialedi; Ted e che Solomon e Matheson stanno attualmente lavorando allo sviluppo di un'idea. Una volta terminata la sceneggiatura, ha aggiunto, lui e la sua co-star Keanu Reeves, la distribuiranno in giro, a patto che tutti siano soddisfatti del prodotto finale. Il franchise,nel 1989, sembrava essersi ...