Biathlon | la Coppa del Mondo ad Anterselva | sulla pista di casa anche Dorothea Wierer

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Bolzano – E' tutto pronto adper la prossima tappa dideldi. E' la sesta gara stagionale e l'Italia attende il ritorno di, che scenderà in gara con gli Azzurri dal 18 al 21 gennaio. Saranno dieci gli atleti che parteciperanno: 5 uomini e 5 donne. Con laci sarannoLisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara. In campo maschile, invece, difenderanno il tricolore Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Lisa Vittozzi intanto è terza in Classifica Generale con 606 punti, grazie ai tre successi recenti.

