Bertolucci | “Berrettini? Spero si rimetta a posto fisicamente | ne abbiamo un gran bisogno”

"La situazione di Matteo è sempre più complicata, purtroppo la sua fragilità fisica gli sta complicando enormemente la carriera. Anche il suo tipo di tennis particolarmente 'strappato' le rende incline agli infortuni. Mi auguro sappia venirne fuori, che questo nuovo allenatore (Francisco Roig ndr) sappia trovare la strada giusta per dargli continuità in

L'ennesimo infortunio e rientro di nuovo rinviato per Matteo Berrettini, costretto al ritiro dagli Australian Open a 24 ore dal via a causa di ...

Il primo a tuonare contro gli haters è stato Bertolucci con un accorato post su X: "Leggo vergognosi commenti su Berrettini. Lui è in grado di ..."

L'ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci si esprime così all'Adnkronos sul delicato momento di Matteo, fuori da quasi cinque mesi per diversi infortuni e scivolato fuori dai ... "Il suo tipo di tennis lo rende incline agli infortuni, mi auguro sappia venirne fuori" ... Il forfait di Matteo Berrettini che ha lasciato in anticipo Melbourne e gli Australian Open senza mai giocare, ha fatto divampare nuovamente la polemica sui social. All'origine del nuovo stop un probl ...