Bertolucci | “Berrettini? Spero si rimetta a posto fisicamente | ne abbiamo un gran bisogno”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – “La situazione di Matteo è sempre più complicata, purtroppo la sua fragilità fisica gli sta complicando enormemente la carriera. Anche il suo tipo di tennis particolarmente ‘strappato’ le rende incline agli infortuni. Mi auguro sappia venirne fuori, che questo nuovo allenatore (Francisco Roig ndr) sappia trovare la strada giusta per dargli continuità in campo. Uno che è stato finalista di Wimbledon e numero 6 del mondo non può aver disimparato a giocare, se si rimette in sestotornerà ad alti livelli”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolosi esprime così all’Adnkronos sul delicato momento di Matteo, fuori da quasi cinque mesi per diversi infortuni e scivolato fuori dai primi 100 del ranking Atp. “Se a lui convenga star fermo un altro mese e sfruttare il ranking protetto che gli ...