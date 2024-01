Bernardo Arévalo s’insedia come presidente del Guatemala

Città del Guatemala , 15 gen. (Adnkronos) - Il nuovo presidente del Guatemala , Bernardo Arevalo , ha ufficialmente prestato giuramento. Resterà in ... (liberoquotidiano)

Resterà in carica fino al 2028 insieme alla vice presidente Karin Herrera Il nuovo presidente del Guatemala , Bernardo Arevalo , ha ufficialmente ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il nuovo presidente del Guatemala , Bernardo Arevalo , ha ufficialmente prestato giuramento. Resterà in carica fino al 2028 insieme ... ()

(Adnkronos) – Il nuovo presidente del Guatemala , Bernardo Arevalo , ha ufficialmente prestato giuramento. Resterà in carica fino al 2028 insieme ... (giornaledellumbria)

Il nuovo presidente del Guatemala,Arevalo, ha ufficialmente prestato giuramento. Resterà in carica fino al 2028 insieme alla vicepresidente Karin Herrera. Centinaia di cittadini in Piazza della Costituzione hanno celebrato la ...Arevalo ha giurato come nuovo presidente del Guatemala al termine di una lunga e ... ha affermatonel suo primo discorso da ...