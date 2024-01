Bergamo | violenta lite tra due fratelli | uno accoltellato | l’altro in fuga

(Di lunedì 15 gennaio 2024). Sono ancora da chiarire i contorni dellatra dueboliviani avvenuta domenica sera in via Rosa, nel quartiere cittadino di Boccaleone: al culmine della discussione uno ha estratto un coltello e ha cercato di colpire al petto, che è riuscito a ripararsi e a rimanere ferito solo alla mano. Subito dopo, l’aggressore è fuggito e ora è ricercato dalla polizia. Erano da poco passate le 19 quando i due, entrambi di circa trent’anni, hanno iniziato a litigare all’esterno di una palazzina al civico 49, nei pressi dell’incrocio con via Piccinelli e della fermata dell’Atb. Pare che uno sia residente lì esia arrivato proprio per chiarire una questione che, secondo le testimonianze raccolte dagli agenti tra i familiari, ...

