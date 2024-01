Benzema dice addio all’Arabia Una big europea già su di lui

... the clubs announced today, joining Cristiano Ronaldo and Karimas the latest big name ... 'Ovviamente non abbiamo soldi illimitati -Calzada intervistato da Marca - Abbiamo un budget e ...... nell'estate 2019, Jovic fu scelto dalla squadra più prestigiosa del mondo come backup/compagno di reparto di Karim, e per prenderlo Florentino Pérez versò una cifra che sifosse ...Karim Benzema è stato uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo per quanto riguarda il campionato dell’Arabia Saudita, ma ora avrebbe preso un’altra decisione Karim Benzema è stato uno dei ...Venerdì 12 gennaio era l’ultimo giorno utile per presentarsi al raduno di preparazione in vista della ripresa del campionato, ma Karim Benzema ...