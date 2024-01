Beffa Isshaku | maxi-squalifica dopo il no al Ghana

(Di lunedì 15 gennaio 2024) AGI - Una Coppa d'Africa di rimpianti per il 19enne Abdul Fatawu: l'esterno destro di proprietà dello Sporting Lisbona ha detto no alla convocazione delper concentrarsi sul Leicester City, club della serie B inglese in cui è in prestito e dove sta facendo molto bene e ha accumulato già 23 presenze. Laè arrivata però sabato scorso, quandoè stato espulso per un brutto fallo nella partita contro il Coventry City. Il cartellino rosso si è tradotto in unaper tre turni che lo vedrà tornare in campo contro il Watford il 10 febbraio, il giorno prima della finale della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio. La sua rinuncia è stata quindi vanificata ed è facile immaginare i rimpianti del talentino ghanese, soprattutto se le Stelle Nere dovessero andare avanti nel torneo ...

Laè arrivata però sabato scorso, quandoè stato espulso per un brutto fallo nella partita contro il Coventry City. Il cartellino rosso si è tradotto in una squalifica per tre turni che ...Incredibileper Abdul Fatawu, esterno destro di proprietà dello Sporting Lisbona ma attualmente in forza al Leicester, in Championship inglese . Il laterale aveva rifiutato la convocazione da parte ...A Bergamo finisce 5-0 per gli uomini di Gasperini grazie alle reti di Koopmeiners (rigore), Ederson, De Ketelaere, Zappacosta e Holm ...Incredibile Isshaku: rifiuta la convocazione del Ghana, ma è stato squalificato per un mese in Championship, out per tre giornate col Leicester ...