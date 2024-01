Beeaim – gioco di squadra | idee innovative e giusta strategia per un futuro di crescita e cambiamento

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è una società di servizi specializzata in Coaching, Formazione Innovativa, Consulenza Strategica ed Organizzativa e Progetti e PerCorsiTM di Diversity, Equity and Inclusion. L’azienda, nata nel 2021, è già in forte espansione grazie all’esperienza ed ai background nel settore dei suoi fondatori Fabio Parolini, Creative Thinker and Culture Design, Business&Organization Strategist, e Paolo Valli, Executive & Business Coach Psychologist, Sport Mental Coach. “Abbiamo progettato ilcon consapevolezza e desiderio”. I numeri parlano chiaro: in quasi tre anni di attivitàha offerto ai propri Clienti 60 percorsi di Coaching Executive e Business, 19 Attività di Integrazione di Team e di Group Coaching, 17 PerCorsi Formativi personalizzati e 4 Programmi di DE&I (Diversity, Equity and Inclusion). “Lavorare insieme ...