“Beatrice fuori” Grande Fratello | Maddaloni avvisa gli altri concorrenti Fan avvelenati

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Inizialmente si era subito gettato tra le braccia diLuzzi e gli utenti di Twitter erano entusiasti di avere un nuovo concorrente dalla parte dell’attrice, sempre esclusa e attaccata da buona parte del cast. Però è bastato poco a Marcoper il voltafaccia al2023. Il piano per eliminarla. Non gli è andata giù. Quando il jodoka ha spifferato aLuzzi che per lui Giuseppe Garibaldi era il burattinaio dietro le quinte del2023 lei è corsa a riferirlo allo stesso per sfidarlo e Marconon l’ha perdonata. Da lì si è schierato con l’altro coro, adesso sta cercando di farla eliminare., il piano diper ...