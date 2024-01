“Basta | finisce qua” Grande Fratello | la decisione delle concorrente dopo la rabbia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alla fine Heidi Baci, che ha appena raccontato l’accaduto nei panni didello stesso format in Albania, era stata ‘plagiata’ dalla famiglia. Beatrice Luzzi se la sarebbe andata a cercare. Ma allora anche Monia La Ferrera? Pure lei ha chiuso con Massimiliano Varrese al2023. Momenti di crisi. Erano giorni che palesava tensioni con colui che tra l’altro era stato il suo fidanzato e convivente quando era poco più che ventenne. Ieri Monia La Ferrera non ha più retto la situazione e ha trascorso degli attimi di gran crisi a causa di Massimiliano Varrese e la sua ritrovata insistenza. La fine al2023., Monia ha deciso: “qua” “Lui vuole altro, non glielo posso dare. Vuole che gli ...

I Bastardi di Pizzofalcone 4 chiude con la quarta puntata , in onda lunedì 13 novembre in prima serata su Rai Uno: ecco cosa accadrà. La storia ... (velvetmag)

Al Messaggero: "Eppure poi sono arrivato in Serie A. C'è violenza e violenza: oggi qualcunopure in ospedale" Db Torino 20/04/2022 - Coppa Italia / Juventus - Fiorentina / foto Daniele ......Il Governo sta provando a fare qualcosa, ma non. Ci avevano già provato i Governi precedenti. ... Lo stesso Ministero della Giustizia dice che il 90% dei processicon un nulla di fatto. ..."Se analizzassimo ogni partita uscirebbe una situazione scandalosa a favore delle grandi". Il pensiero è di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana che, ...L’analisi della 21esima giornata della Serie C-Girone C. Poker del Giugliano al Foggia, la Juve Stabia pareggia ad Avellino ...