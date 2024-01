Basket | i migliori italiani della 16a giornata di Serie A Melli trascinatore | Mannion supera i 20

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Primadi ritornoA diquasi completata, con il posticipo tra Virtus Bologna ed Happy Casa Brindisi che si sta giocando in questi minuti. Anche in questo turno i giocatorihanno ben figurato, con diverse prestazioni degne di nota risultate anche decisive: andiamo a scoprire insieme quindi iportacolori azzurri. 16 punti di Davide Denegri e 14 di Andrea Pecchia per il 99-80 con cui la Vanoli Cremona non trema in casa di fronte alla Dolomiti Energia Trentino (99-80), con Davide Alviti autore di 16 punti tra le fila dell’Aquila. 8 punti equamente divisi tra Alessandro Cappelletti e Stefano Gentile nel largo successo internoDinamo Sassari sull’Estra Pistoia (107-69), con Lorenzo Saccaggi miglior realizzatore azzurro con 9 ...

Il Gallo continua il suo periplo dell'America del, venendo coinvolto nel suo secondo trade della stagione che lo costringe ancora a fare le ... dove ha fatto vedere le cosein passato. ...
Romelu Lukaku, in qualità di capitano del Belgio, ha contribuito alla votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare per i The Best ...