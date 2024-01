Barry Keoghan | il trucco per diventare Joker | “Temevo di restare sfregiato”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è del tutto irriconoscibile nei panni diper la sua apparizione in The Batman, ma arrivare a quel punto non è stato facile. In una recente video-intervista con GQ, l’attore ha parlato dell’interpretazione dell’iconico supercattivo della DC nel film di Matt Reeves. La sua comparsata è stata molto breve e ha rivelato che il personaggio era già rinchiuso nel manicomio di Arkham. Come riportato da CBR, sebbene la scena non rivelasse uno sguardo cristallino sul personaggio, era evidente che il suo volto era stato in qualche modo mutilato. Per ottenere questo aspetto,ha dichiarato di aver dovuto passare sei ore sulla sedia del. Ha anche detto che era preoccupato di ottenere un “sorriso da” per davvero, pensando che il processo ...