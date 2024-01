Barcellona | Xavi | “La partita peggiore di tutte | chiedo scusa ai tifosi”

Festa per la formazione di , trascinata da un super Vinicus nella vittoria per 4 - 1 contro gli azulgrana di. Messaggio chiaro a tutta l'Europa: con il dominio nel Clasico contro il, ......finale disputata all'Al - Awwal Park di Riad i blancos superano con un netto 4 - 1 il. ... Al 71 la squadra diresta in dieci uomini per l'espulsione di Araujo.Allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh è andata in scena l’edizione 2024 e la partita contro il Barcellona non è stata quasi mai in ... Al 33' la squadra di Xavi torna il partita con il solito ...Riad, 14 gen. - (Adnkronos) - Il Real Madrid vince la supercoppa spagnola. Nella finale disputata all'Al-Awwal Park di Riad i blancos superano con un netto 4-1 il Barcellona. Il grande protagonista de ...