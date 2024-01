Barazzutti | “La priorità di Berrettini deve essere una sola”

Leggi su notizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Corradoin esclusiva ai nostri microfoni: “La qualità del tennis dinon si discute, ma orafare una cosa per tornare ai suoi livelli”. Il calvario per Matteonon sembra avere fine. Il romano ha dovuto rinunciare agli Australian Open per un problema al piede e ancora non sono chiari i tempi di recupero. La nostra redazione ha contattato Corradoper parlare dell’ex numero uno italiano, ma anche per fare un breve punto su questi primi due giorni di Australian Open, che hanno visto i nostri colori protagonisti.in esclusiva ai nostri microfoni sull’infortunio di– Notizie.com – Foto Ansa/LapresseCorrado, il calvario dicontinua. Cosa ...