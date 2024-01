Barak non ha le caratteristiche del vice Anguissa che serve al Napoli Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 gennaio 2024)non ha ledelcheal. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Sei milioni di euro perIn mezzo al campo è stato necessario ricorrere a Demme: il mediano sarebbe urgentissimo, quasi da far arrivare a Riyad, dove invece magarie Fiorentina potrebbero parlare anche di(29). La differenza è minima, ilsta proponendo una soluzione: vada per il prestito, da trasformare però in acquisizione definitiva nel caso in cui arrivi la qualificazione in Champions. Sei milioni di euro per il disturbo e l’affare è fatto. Ma ledel centrocampista chesono diverse da quelle di ...