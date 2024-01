Bandecchi contro deputata M5S | “Lei deve essere abbattuta” | scatta la polemica

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’ennesimo episodio di “bon ton” e intemperanza del sindaco di Terni, Stefano. Questa volta non si contiene e lo fa in televisione, durante il programma su Rai 3, Agorà. In uno scon ladel Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, il primo cittadino la blocca affermando: “Lei“.: la L'articolo proviene da Il Difforme.

Il linguaggio di Stefano, i suoi comportamenti sono prevaricazioni e le parole che ... dirle che l'uso delle armi sarebbe giustificato (echila deputata, egregio sindaco) ...Paradossale poi che lo stesso sindacoperseveri nel sottolineare la differenza tra ...dichiarazioni del vicesindaco di Terni tanto per l'ingiustificata violenza con cui si è scagliato..."Il video della trasmissione continuerà a circolare e a mostrare una donna che viene aggredita e redarguita affinché stia in silenzio..." ...Bandecchi non è d’accordo con nessuno, su nessuna parte. Certo è – chiosa il sindaco – che il secondo inceneritore non sarà acceso. E se la Regione ha dato i permessi scoppierà un casino che non ...