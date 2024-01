Bambola Chiara Ferragni | l’a d della no profit | “Non abbiamo ricevuto nessuna donazione”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il programma tv Zona Bianca getta nuove ombre sulle iniziative di beneficenza di. Questa volta al centroscena c’è larealizzata da Trudi ispirandosi alla figura dell’influencer. Nel 2019, dopo il grande successo di vendite,aveva lanciato un’edizione limitataannunciando che i ricavi sarebbero stati destinati all’associazione statunitense Stomp Out Bullying, una no-che si occupa di lotta al cyberbullismo. Ora, però, i giornalisti di Zona Bianca, in onda su Rete 4, hanno scoperto che nel report annuale del 2019 dell’associazione né il nome diné quello di alcuna delle sue società compaiono nell’elenco dei donatori o in quello dei partner. Non ...

Le rapide vacanze in montagna diFerragni nel culmine del pandoro - gate fanno discutere follower e osservatori, ma fuori dai ... "Non sappiamo chi sia": Ferragni e laTrudi, cosa mostra ...Dopo il caso Pandoro Balocco per il qualeFerragni è indagata per truffa aggravata, si sono sollevati dubbi sui proventi della- a sua immagine e somiglianza - in edizione limitata con Trudi contro il cyberbullismo . Su quest'...Un bambola dalle fattezze di Chiara Ferragni, una Limited Edition in collaborazione con Trudi, nel 2019 è stata lanciata sul mercato dall'imprenditrice, oggi al centro delle indagini ...Le rapide vacanze in montagna di Chiara Ferragni nel culmine del pandoro-gate fanno discutere follower e osservatori, ma fuori dai suoi profili.