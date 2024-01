Balocco replica a Codacons sul caso Ferragni | “Costo del pandoro giustificato da elementi peculiari” | ecco quali

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Perché il famigeratoin collaborazione con Chiaracostava di più rispetto ad untradizionale? Sostanzialmente questa la domanda che il– Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti dei consumatori – ha rivolto all’azienda dolciaria, in merito alle numerose segnalazioni di consumatori che vogliono essere risarciti. Basta collegarsi sul sito del, infatti, per trovare a caratteri cubitali un banner che riporta la seguente affermazione: “Anche tu vittima del-Gate? Chiedi un risarcimento, tutela i tuoi diritti!”. Questo è solo l’inizio.ha infatti chiesto maggiori delucidazioni riguardo al prezzo delche, a differenza di quelli ...

...l'imprenditrice per la comunicazione ambigua della beneficenza legata all' affaire. La ... Lei non. Si fa vedere in montagna coi bambini, tra discese in slittino e risate con mamma e ...si difende per il pandoro - gate, consumatori all'assalto: cosa non torna I ricavi della ... 'Ovviamente, per correttezza, noi abbiamo chiesto unaa Chiara Ferragni', ha proseguito il ...L’azienda Balocco, a proposito del prezzo maggiorato del pandoro dello scandalo – il Pink Christmas con la griffe di Chiara Ferragni -, ha scritto al Codacons che ha raccolto oltre 250 mail dei ...In una lettera al Codacons, l'azienda Balocco ha spiegato perché il pandoro griffato di Chiara Ferragni costava di più rispetto a quelli tradizionali.