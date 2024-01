Auto danneggiate a colpi di roncola ed accetta | due denunce in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 La notte del 14 gennaio a Priverno un cittadino di 23 anni, nel transitare con la suavettura unitamente a un suo amico classe 2002 nei pressi di un distributore di benzina, notava due individui fermi a piedi sul bordo della strada che con un oggetto avevano danneggiato la suavettura colpendola all’altezza del faro anteriore destro. L’immediato intervento del personale dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, ha consentito di identificare e deferire in stato di libertà due persone: il primo classe 96 residente a, ma di fatto domiciliato a Priverno, il secondo, classe 73 residente a Sonnino, entrambi per danneggiamento aggravato; il primo è stato denunciato anche per porto abusivo di arma. A seguito dei fatti i militari operanti hanno deciso di procedere anche ad una perquisizione ...