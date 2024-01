Australian Open | Stefanos Tsitsipas batte Bergs in quattro set e accede al secondo turno

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Vittoria in rimonta perall’esordio all’. Sul cemento di Melbourne, il greco (testa di serie n.7) va sorprendentemente sotto di un set contro il lucky loser belga Zizou(ricordiamo che quest’ultimo ha preso il posto dell’infortunato Matteo Berrettini), ma poi reagisce e si impone in rimonta con il punteggio finale di 5-7 6-1 6-1 6-3 dopo tre ore esatte di gioco. Ora al prossimoil tennista ellenico dovrà vedersela con il vincente del derbyo tra Vukic e Thompson. La partita inizia con entrambi i tennisti che tengono agilmente i primi turni di servizio e si arriva così senza palle break fino al 5-5. Poi nell’undicesimo gioco ecco la svolta:ha un passaggio a vuoto e il suo avversario ne ...

Buona la prima per Lorenzo Musetti agli Australian Open 2024. Il tennista toscano ha superato in quattro set il francese Benjamin Bonzi , numero 106 ... (oasport)

La prima vittoria in uno Slam non si scorda mai, ma se si ottiene al quinto set e contro il numero diciotto del mondo allora questa assume anche i ... (oasport)

L'azzurro infatti, atteso dall'esordio aglicontro il greco Stefanos Tsitsipas, è stato nuovamente costretto a dare forfait a causa - si legge nella motivazione inoltrata agli ...Jasmine Paolini non aveva mai vinto una partita all', né nel main draw né tantomeno nei tabelloni di qualificazione. Ci aveva provato tra il 2017 e il 2019 nel tabellone cadetto, ...Dopo la prima vittoria in carriera a Melbourne, Lorenzo Musetti guarda con maturità e ritrovato ottimismo al futuro ...Domani, martedì 16 gennaio, Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell'edizione 2024 degli Australian Open. Il piemontese giocherà contro il britannico Daniel Evans e cercherà di far valere le propri ...