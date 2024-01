Australian Open | Sara Errani sconfitta all’esordio dall’australiana Hunter

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo Lucia Bronzetti, l’Italia perde un’altra sua rappresentante nel tabellone femminile degli2024. A fermarsiin due set dall’a Storm, numero 179 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Una partita nella qualeha mostrato i consueti problemi al servizio, con ben tredici palle break concesse all’avversaria.ha concluso il match con addirittura 44 vincenti contro i 19 di, che ha commesso meno errori non forzati dell’a (13 contro 23). Match subito in salita per, che nel primo game concede immediatamente tre palle break ...

