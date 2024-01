Australian Open | poche sorprese nei primi due giorni L’Italia parte bene | di Cobolli l’impresa più bella

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si è alzato il sipario sull’2024, ma queste prime due giornate non hanno portato scossoni all’interno del tabellone maschile. I colpi di scena e le emozioni non sono mancati, ma lee le clamorose eliminazioni non sono ancora arrivate, salvo la strepitosa impresa di Flaviocontro il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero diciotto. Proprio la vittoria del romano è sicuramente la fotografia piùdi questa dueper i colori azzurri. Alla sua seconda partite della carriera in un tabellone principale di uno Slam,riesce a superare un avversario ben più quotato e soprattutto lo fa sul cemento (non certamente la superficie più amata) e poi al quinto set, trovandosi anche un break sotto nell’ultima frazione. Davvero un ...