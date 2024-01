Australian Open | Lorenzo Musetti si sblocca a Melbourne Vittoria all’esordio sul francese Bonzi

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Buona la prima peragli2024. Il tennista toscano ha superato in quattro set ilBenjamin, numero 106 del mondo, con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2 in tre ore e trentasette minuti di gioco. Si tratta della primain carriera nello Slamo per il nativo di Carrara, che è stato bravo a reagire prontamente al set perso e al break di svantaggio nel quarto. In questi casi vincere aiuta a vincere e sicuramenteaveva bisogno di una. Una partita che ha visto vincere più punti il(139 contro 138), conche ha concluso con ben 50 vincenti, ma anche con 61 errori non forzati.ha ...